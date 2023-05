Aystetten nimmt einen neuen Anlauf für ein Halteverbot in der Hauptstraße

Plus Der stockende Verkehr auf der Aystetter Hauptstraße bleibt ein Problem. Nun lässt die Gemeinde erneut ein Halteverbot prüfen.

Das Thema lässt die Gemeinde Aystetten nicht los: Es geht um den Verkehr auf der Hauptstraße. Durch parkende Autos am Straßenrand müssen Autofahrer bei Gegenverkehr immer wieder anhalten. Das sorgt besonders zu Stoßzeiten für Rückstau und Wartezeiten. Nachdem sich der Bauausschuss in seiner letzten Sitzung noch einmal mit dem Problem beschäftigt hat, lässt der Gemeinderat nun erneut ein Halteverbot für einzelne Abschnitte prüfen.

Bereits vor etwas mehr als einem Jahr hatte der Gemeinderat mit knapper Mehrheit ein absolutes Halteverbot an der Hauptstraße über drei Monate beschlossen. Dem Wunsch hatte das Landratsamt zugestimmt. Die Entscheidung hatte allerdings nur wenige Wochen Bestand.