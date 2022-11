Aystetten

Aystetter Krippenkinder kommen nun in Containern unter

Plus Die Kitaplätze in Aystetten sind knapp. Neue Container sollen die Lage vorübergehend entspannen. Langfristig will die Gemeinde auf andere Mittel setzen.

Von Moritz Maier

Von außen machen die neuen Kita-Container eher wenig her. Doch es zählen die inneren Werte. In den sechs neuen Containern sollen zwei Krippengruppen unterkommen. Der Bau hat sich deutlich verzögert, doch nun stehen sie. Jüngst wurden die neuen Krippen-plätze eingerichtet, nur der Garten ist noch nicht ganz fertig. Der neue Platz ist dringend notwendig, Aystettens Kindergarten ist voll.

