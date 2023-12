Kangaroos besiegen den Spitzenreiter

Die Basketballer der BG Hessing Leitershofen/Stadtbergen machen mit einer Riesenüberraschung einen Riesenschritt Richtung Play Offs.

Ja ist denn heut' schon Weihnachten? Eine Woche vor dem Fest feierte die BG Hessing Leitershofen/ Stadtbergen bereits Bescherung mit einem Basketball-Fest. Die Kangaroos sorgten am Samstagabend vor 600 Zuschauern für eine Sensation und besiegten den Spitzenreiter der 2. Bundesliga Pro B, die Rhöndorf Dragons, mit 83:71. Während die Schützlinge von Trainer Emanuel Richter damit ihr Konto mit sechs Siegen und Niederlagen ausgleichen konnten und ihrem Ziel Play Off einen Riesenschritt näher rückten, war es für die Gäste erste die zweite Saisonniederlage.

Es war zunächst ein sehr enges Match, in den die Führung ständig wechselte. Bei der BG stand Jannik Westermeir nach überstandener Hüftverletzung wieder in der Starting Five. So konnten die Kangaroos aus dem Vollen schöpfen, währen die Dragons nur mit drei Auswechselspielern angereist waren. Höhepunkt des ersten Viertels, war eine Szene, als Westermeir und Bernhard Benke dem Gegner den Ball abluchsten und Jakob Hanzalek zum 16:14 verwandelte. Nach dem ersten Viertel stand es 23:21. Dann unterbrachen die Schiedsrichter, deren Entscheidungen nicht immer nachvollziehbar waren, das Spiel, um unter die Jugendlichen die Bälle einsammeln zu lassen, die immer wieder aufs Spielfeld rollten. Die Kangaroos kamen erst später ins Rollen. Zunächst hoppelte nach einer Monster-Abwehraktion von Ole Theiß der Dreier-Versuch von Bastian März wieder aus dem Ring. Statt 28:23 stand es nach Turnover 25:25. Doch die BG, allen voran Bernat Vanaclocha, lieferten dem Tabellenführer einen packenden Kampf. Zwei Dreier von Bastian März sorgten dann für einen 49:44-Pausenstand.

Nach dem Seitenwechsel drehten die Hausherren dann so richtig auf, zogen innerhalb weniger Minuten auf 65:51 davon. Rhöndorf zeigte nun Nerven, Sullivan vergab drei von vier Freiwürfen in Folge., so dass der Vorsprung der Kangaroos nach dem dritten Viertel satte 13 Punkte betrug (69:56). Obwohl Nico Lagermann mit den zweiten technischen Foul vorzeitig in die Kabine musste, stellte Westermeir mit einen Dreier auf 76:57, die Differenz war damit auf 19 Punkte angewachsen. Der Tabellenführer gab sich noch nicht geschlagen. Die Dragons stellten nun auf Manndeckung um, was der BG überhaupt nicht behagte. Mit einem 12:0-Run kamen die Gäste wieder auf 76:69 heran. Bevor die Nerven richtig zu flattern begannen, mussten die beiden besten Rhöndorfer Akteure, Kelvin Omojola und Avery Sullivan mit fünf Fouls ausscheiden. Die Dragons konnten personell nicht mehr nachlegen und die Kangaroos den umjubelten Sieg nach Hause fahren.

Um sich die Weihnachtsfreude nicht vermiesen zu lassen, sollte man nun im letzten Spiel des Jahres am Donnerstag beim FC Bayern München nachlegen.

BG Leitershofen/Stadtbergen: Würmseher, Lagerman (10), Carter (11), Duarte (4), Benke (6), Westermeir (13), März (11), Theiß (5), Vanaclocha (9), Hanzalek (14).