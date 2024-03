Basketball

vor 51 Min.

Kangaroos stürzen in der Tabelle ab

Plus Die Basketballer der BG Hessing Leitershofen/Stadtbergen kommen gegen Coburg zu spät ins Spiel und purzeln nach 89:103-Niederlage aus den Play-Off-Rängen

Von Oliver Reiser

"Wir wollen nicht, dass dies heute das letzte Heimspiel ist", meinte Emanuel Richter, der Chefcoach der BG Hessing Leitershofen/ Stadtbergen, vor mit Blick auf die wieder einmal prall gefüllte Tribüne in der Stadtberger Sporthalle. "Dafür werden wir alles geben." Doch alles war gegen diesen Starken wie den BBC Coburg diesmal zu wenig. Am Ende musste man sich mit 89:103 geschlagen geben, wurde dadurch in der Tabellen der 2. Basketball-Bundesliga Pro B aus den Play-Off-Rängen zurück bis auf Platz elf durchgereicht.

Vor allem in der ersten Halbzeit fanden die Kangaroos überhaupt nicht ins Spiel. Die 915 Zuschauenden mussten ganze zwei Minuten stehend verharren, ehe Jannik Westermeir der erste Dreier gelang. Die die Versuche von Jermane Carter und Basti März hatten zunächst ihr Ziel verfehlt hatten. Der Auftakt einer miserablen Dreier-Wurfquote. Ehe sich die BG versah, lag sie mit 5:18 zurück, weil sich Schrittfehler, Offensivfouls und frei vergeben Würfe aneinander reihten. Man machte es den Gästen richtig leicht, bis auf 13:31 davonzuziehen. Kollektives Aufstöhnen in der Halle, wenn die Versuche von der Dreierlinie wieder und wieder am Ring landeten. Coburg hingegen traf mit traumwandlerischer Sicherheit. Auch zum 18:34 nach dem ersten Viertel landete ein Dreier mit der Sirene in der Reuse. Es lief aber schon alles gegen die Kangaroos.. Die konnten einem fast schon etwas leid tun, als der Rückstand beim 20:44 auf 24 Punkte angewachsen war. Noel Duarte hielt die Kangaroos mit einer Serie von Punkten überhaupt noch am Leben. Auch Nico Lagerman zeigte sich "on fire", klatschte sich gleich mit Fans ab. Zur Pause führten die Gäste mit 63:44..

