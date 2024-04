Beste Aussichten für den Jahrmarkt in Meitingen

Am Marktsonntag kann in Meitingen gebummelt werden: Neben den Ständen bieten auch Geschäfte ihre Waren an. Die Feuerwehr präsentiert sich.

In Meitingen bietet am 7. April der Marktsonntag nette Abwechslung. Die Besucher können durch die Budenstraße bummeln und in dem Warenangebot stöbern. Auch Geschäfte haben geöffnet. Da die Wetterprognose gut ist, wird sicher auch ein Eis oder Kaffee an der frischen Luft schmecken.

An diesem Tag finden auch ein Flohmarkt auf dem Rathausplatz, der Kleintiermarkt im Hof der Gaststätte „Neue Post“ sowie der Tag der offenen Tür bei der Freiwilligen Feuerwehr an der Hauptstraße statt. Bei der Feuerwehr stehen alle Einsatzfahrzeuge zur Besichtigung bereit, am Vormittag findet ein Weißwurstfrühschoppen statt und mittags wird Essen aus der Feuerwehrküche serviert. Für die jungen Besucher ist mit einem unterhaltsamen Programm für Kurzweil gesorgt. ein Anmeldungen für den Kinderflohmarkt können nehmen im Rathaus Michaela Matschl, Telefon 08271/8199–35 oder Dana Manderla-Emmert, Telefon 8199-34 bis Freitag, 5. April entgegen. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Die Umleitungen sind in Meitingen ausgeschildert

Während des Jahrmarkts dürfen die anliegenden Geschäfte an der Römerstraße, Schlossstraße, Hauptstraße und am Pouzauges Ring von 11 Uhr bis 16 Uhr öffnen. Aufgrund der Veranstaltungen sind die Schloßstraße ab der Einfahrt zum DIVI-Parkplatz sowie ein Teilbereich der Hauptstraße, ab der Einmündung zur Schloßstraße und der Einfahrt zum REWE-Parkplatz, für den gesamten Verkehr gesperrt. Ortskundige werden gebeten, diesen Bereich zu umfahren. Die Umleitung wird entsprechend ausgeschildert. (peh)