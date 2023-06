Biberbacher Eltern starten Petition für Waldkindergarten

Auf der Wiese oder im Wald, wo sind Kinder besser aufgehoben? In Biberbach will eine Elterninitiative die Einrichtung eines gemeindlichen Waldkindergartens.

Eltern wollten in Biberbach mit der Gemeinde über die Einrichtung eines Waldkindergartens in kommunaler Trägerschaft sprechen, bissen bisher aber auf Granit. Nach dem Beschluss des Gemeinderates einen Wiesenkindergarten auf die Beine zu stellen, bekam die Idee wieder Wind unter die Flügel. Mit einer Online-petition tragen die Eltern ihren Wunsch nun in die breite Öffentlichkeit.

Den Wiesenkindergarten hat der Marktgemeinderat als Übergangslösung für fehlende Betreuungsplätze beschlossen. Eltern, die ihre Kinder bei der kommunalen Kita anmelden wollten, hatten Absagen kassiert, was zu großem Unmut geführt hatte. Auf der grünen Wiese neben dem Haus der Begegnung soll nun die Lösung für den Engpass eingerichtet werden. In zwei bis drei Jahren werde die Stiftung Herz zeigen einen zweiten Kindergarten in Biberbach eröffnen. Dann könne die Ausweichlösung wieder aufgegeben werden, so die Argumentation im Gemeinderat.

Elterninitiative lehnt in Biberbach ausgesuchtes Grundstück ab

Als völlig unpassend für Kinderbetreuung befindet allerdings eine Elterninitiative das dafür vorgesehene Grundstück. In Hanglage bei einer stark befahrenen Straße und in unmittelbarer Nähe des Bauhofs und Feuerwehrhauses gelegen sei es denkbar ungünstig. Warum der lange geforderte Waldkindergarten nicht umgesetzt und als dauerhafte Betreuungsalternative angeboten wird, ist für die Sprecherin der Elterninitiative nicht nachvollziehbar. „Wir haben bereits vor sechs Jahren versucht, die Gemeinde davon zu überzeugen, wie wertvoll und sinnvoll ein Waldkindergarten wäre“, so Anna Schmölzer. Es gebe geeignete gemeindliche und kirchliche Grundstücke in schönster Natur. Auch Räumlichkeiten gebe es, die bei sehr schlechtem Wetter zur Verfügung stehen würden. So sei beispielsweise für die Nutzung des Pfarrhofs in Affaltern lediglich ein Antrag der Gemeinde nötig.

In einer Mail an alle Gemeinderäte und Bürgermeister Wolfgang Jarasch habe man nochmals den Wunsch nach einem Waldkindergarten zum Ausdruck gebracht und das Gespräch gesucht. Allerdings ohne große Resonanz; lediglich drei Kontaktaufnahmen seien das Resultat gewesen, bedauert Schmölzer. Man fühle sich ignoriert, obwohl der Aufwand für die Einrichtung des Wiesenkindergartens als Übergangslösung vergleichbar sei mit dem eines langfristig angelegten Waldkindergartens. Um Unterstützer werben die Eltern nun mit Flyern, Unterschriftslisten und einer Onlinepetition. Ende Juni wollen sie mit der Übergabe von möglichst vielen Unterschriften im Rathaus ihrem Anliegen Nachdruck verleihen.

Biberbach hat zu wenige Kapazitäten

Für Bürgermeister Wolfgang Jarasch ist die Situation weit komplizierter. Die Gemeinde habe immer klargestellt, dass sie nicht die Kapazitäten habe, um als Träger eines weiteren Kindergartens zu fungieren. Während die Übergangslösung des Wiesenkindergartens mit der Leitung und zum Teil mit vorhandenem Personal der kommunalen Kita zu stemmen sei, wäre für einen Waldkindergarten der personelle und organisatorische Aufwand weit größer. Die Gemeinde würde einen von Eltern initiierten Förderverein als Träger eines Waldkindergartens unterstützen. Doch die Trägerschaft werde man nicht übernehmen, rückte der Bürgermeister auf Nachfrage nicht von dem bereits vor langem gefassten Beschluss ab.

Wie berichtet soll das Konzept des Wiesenkindergartens bis Oktober stehen. Sobald das rund 1300 Quadratmeter große Grundstück entsprechend vorbereitet ist, sollen dort die ersten Kinder den Tag verbringen. Als Notquartier bei extremem Wetter steht das Haus der Begegnung zur Verfügung. Die Konzeption werde mit der Fachbehörde des Landratsamtes abgestimmt; die grundsätzliche Zustimmung zu den Plänen liege von den Fachleuten bereits vor, hatte der Zweite Bürgermeister Klaus Gerstmayr dem Gemeinderat berichtet.

Die Unterschriftenliste für einen Waldkindergarten liegt im Dorfladen Biberbach und in Ediths Bioladen auf und ist online unter https://www.change.org/WaldkindergartenBiberbach abrufbar.