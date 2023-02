Biberbach

vor 31 Min.

Biberbachs größtes Zukunftsprojekt kommt voran

Plus Seniorenheim, Kita, Wohnungen: Die Stiftung "Herz zeigen" hat große Pläne in Biberbach.

Von Sonja Diller Artikel anhören Shape

Das größte Zukunftsprojekt der Gemeinde Biberbach, das Quartier am Singhof, das die Augsburger Stiftung „Herz zeigen“ auf die Beine stellen wird, geht in die nächste Runde. Der Marktgemeinderat beschloss die Einleitung des Bauleitplanverfahrens. Die städtebaulichen Verträge seien in Bearbeitung, „die Stiftung gibt Gas“. Mit diesen Worten stellte Bürgermeister Wolfgang Jarasch die aktuellen Planungen vor.

