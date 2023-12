Glasfaseranschlüsse für rund 330 Haushalte in Biberbach

Plus Schnelles Internet für Biberbach: Laut dem Anbieter M-net sollen bis Mitte 2027 hunderte Haushalte von neuen Leitungen profitieren.

Hunderte Haushalte in Biberbach sollen bald schneller im Internet surfen können. Das Teilt der Anbieter M-net mit. In der Mitteillung erklärt der Glasfaseranbieter, dass das Netz gemeinsam mit dem regionalen Netzbetreiber miecom-Netzservice und dessen weiterem Kooperationspartner Deutsche Telekom ausgebaut wird.

Einen entsprechenden Kooperationsvertrag habe die Gemeinde Biberbach mit den ausbauenden Unternehmen nun geschlossen. Durch die Erschließung mit Glasfaserleitungen bis ins Haus oder die einzelnen Wohnungen bzw. Büros sollen rund 330 Haushalte und Gewerbeeinheiten von Übertragungsgeschwindigkeiten bis zu einem Gigabit pro Sekunde (= 1.000 Mbit/s) profitieren. Diese Leitungen sollen bis Mitte 2027 erschlossen sein.