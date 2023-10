Die Großbaustelle Gotteshaus in Biberbach kommt gut voran

Plus Die Sanierung der Wallfahrtskirche Biberbach schreitet weiter voran. Und nun soll eine ungewöhnliche Patenschafts-Aktion anlaufen.

Das katholische Gotteshaus St. Jakobus d. Ä. und Laurentius in Biberbach – eine Kirche, die jede Menge Geschichte und vor allem auch zahlreiche aufregende Geschichten zu erzählen hat: Hier hatte einstmals schon Wolfgang Amadeus Mozart einen spannenden Orgelwettbewerb ausgetragen, bei dem er offenbar nicht gewonnen hatte. Hier waren zahlreiche göttliche Heilungswunder erfolgt und nicht zuletzt hatte sich der historische Prachtbau schon einmal zum sechstgrößten Wallfahrtsort in ganz Europa entwickelt. Nun wird der würdige Sakralbau saniert.

Vom spirituellen Glanz hat das Gotteshaus bis heute nichts verloren, doch die äußere Fassade hat im Mahlstrom der Jahrhunderte ganz allmählich angefangen, abzubröckeln. „Es besteht eine statische Notwendigkeit der Sanierung“, sagt Pfarrer Ulrich Lindl. „Oben im barocken Dachstuhl sind einige Balken morsch und leiten das Gewicht nicht mehr vertikal nach unten ab. Es gibt Spannungen und Risse im Gebäude. Die gesamte Statik muss wieder ins Lot gebracht werden.“ Seit diesem Frühjahr gleicht die Wallfahrtskirche in Biberbach nun eher einer betriebsamen Großbaustelle als einem besinnlichen Gotteshaus.