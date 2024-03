Biberbach

06:00 Uhr

In Biberbach heißt es: "Prost Gemeinde. Prost Bruder Edmund“

Ein Prost auf die Josefifeier in Biberbach; Bürgermeister Wolfgang Jarasch, Pfarrer Ulrich Lindl, Kolpingvorsitzender Tobias Eltschkner und Feuerwehrvorsitzender Sebastian Merli.

Plus Nach der gelungenen Premiere gibt es in Biberbach wieder eine Josefifeier. Bei der Fastenpredigt hat das Publikum viel zu lachen.

Von Sabine Eltschkner

Der Josefstag in Biberbach begann mit einem festlichen Gottesdienst in der Pfarr- und Wallfahrtskirche. Höhepunkt der Josefifeier war eine grandiose Festpredigt von "Bruder Edmund", der auch auf aktuelle Ereignisse im Ort Biberbach einging.

Im Anschluss an die Heilige Messe begrüßten Kolpingvorsitzender Tobias Eltschkner und Feuerwehrvorsitzender Sebastian Merli in der „Feuerwehr-Gala-Halle“. Nach der gelungenen Premiere im letzten Jahr hatten sich die Verantwortlichen erneut für eine Kooperation ausgesprochen. Mit nur zwei Schlägen zapfte Bürgermeister Wolfgang Jarasch das Fass an. Bei Starkbier und Brotzeiten stärkten sich die Besucher für die Ausführungen von „Bruder Edmund“ (Peter Mayer). Wieder dabei waren die „Edenberger Musikanten“, später vom Fastenprediger liebevoll als „Josefstag-Old-Boy-Group“ betitelt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen