Biberbach

Jetzt doch: Gemeinderat Biberbach lässt Solarpark zu

Der Biberbacher Gemeinderat ließ sich vom Investor überzeugen: Freiflächen Photovoltaik – wie hier eine Anlage in Jettingen-Scheppach ist jetzt in der Gemeinde möglich.

Plus Ein Solarpark auf der viel beschworenen „grünen Wiese“ – das war in Biberbach bisher nicht erwünscht. Doch nun gab's eine Kehrtwende im Gemeinderat. Das sind die Gründe.

Sonnenstrom vom freien Feld wollte man in Biberbach eigentlich nicht haben. Vorrangig sollten die Dächer mit den Panels bestückt werden. So lautete ein Grundsatzbeschluss des Gemeinderates. Nun bekam die Planung eines örtlichen Investors in jüngster Sitzung des Gremiums doch noch grünes Licht. Und das sogar einstimmig. Aber das war nicht alles.

Auf rund zwei Hektar soll am östlichen Ortsrand ein Solarpark entstehen. Dafür sind ein vorhabensbezogener Bebauungsplan und die Änderung des Flächennutzungsplans notwendig. Im Parallelverfahren sollen die beiden nun starten. Länger als sechs Monate sollte das nicht dauern, schätzt Bürgermeister Wolfgang Jarasch auf Nachfrage unserer Redaktion.

