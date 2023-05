Musikschule für Tausende von Menschen wird 50 Jahre alt

Vor 50 Jahren wurde die Musikschule in Biberbach aus der Taufe gehoben. Tausende haben sie schon besucht. Das wird jetzt gefeiert.

Mit einem Streifzug durch das musikalische Können von Schülern und Lehrkräften feiert die Musikschule Biberbach am kommenden Samstag, 20. Mai, ihr 50-jähriges Bestehen. Das Jubiläumskonzert in der Grundschule Biberbach beginnt um 20 Uhr. Mit der Jubiläums-CD "50" können Gäste des Festabends und alle Freunde der Musikschule ein Stück "ihrer" Schule mit nach Hause nehmen.

Nach der musikalischen Begrüßung durch das Blasorchester Biberbach eröffnet das Akkordeonorchester den Abend. Anschließend präsentieren langjährige und ehemalige Schüler und Lehrkräfte Solostücke an Klavier, Harfe und Blockflöte. Gesangs-, Gitarren-, Blockflöten- und Irisches Ensemble zeigen harmonisches Zusammenspiel. Bevor das Jazztrio Mojazzart den Abend beschließt, spielt die Gruppe Saitenpfiff zur Pause auf.

Das waren die Gründer der Musikschule in Biberbach

Fast auf den Tag genau vor 50 Jahren gründeten die Brüder Peter und Rainer Duttler gemeinsam mit Konrad Wiendl und fünf weiteren Musikfreunden die Schule. Man wollte wieder eine Blasmusik im Dorf haben und der neue Kirchenchor wünschte sich ein richtiges Orchester. Auch Stubenmusik, Volkstanz und ein Akkordeonorchester standen auf der Wunschliste. Dafür mussten aber erst Musiker ausgebildet werden.

Am 29. Mai 1973 wurde schließlich die erste Satzung der Musikschule Biberbach unterschrieben. Schon im ersten Jahr hatte die Schule 130 Schüler und wuchs beständig bis zum heutigen Stand von rund 500 Schülern, die von 22 hoch qualifizierten Musikpädagogen unterrichtet werden. Geholfen haben viele, dass die erfolgreiche Schule nun schon ein halbes Jahrhundert besteht, ist die Vereinsvorsitzende Sabine Duttler dankbar für die breite Unterstützung.

Die Musikschule Biberbach hat ein Platzproblem

Bereits seit Jahren ist die Musikschule mit dem wachsenden Dilemma von großem Zulauf und schwindendem Raumangebot konfrontiert. Die Kooperation mit dem Blasorchester eröffnete zwar die Möglichkeit, dessen Übungsräume in beschränkten Umfang mitzunutzen, doch das Hauptstandbein wackelt. Denn die Grundschule, in der bisher am Nachmittag Musikunterricht möglich war, wird die Räume bald selbst benötigen. Wachsende Schülerzahlen führen zu zusätzlichen Klassen und die zunehmend in Anspruch genommene Mittagsbetreuung braucht Platz. Eine Lösung für die Musikschule zeichnet sich noch nicht ab, obwohl, wie Bürgermeister Wolfgang Jarasch mehrmals betonte, die Gemeinde nach Räumen sucht.

Am Jubiläumsabend soll aber nicht die unsichere Zukunft, sondern die Freude an der Musik im Vordergrund stehen, die inzwischen schon Tausende von Schülern bei der Musikschule Biberbach erleben durften. Während ihrer 50-jährigen Geschichte wurde die Schule mit ihrem breiten Angebot an musikalischer Bildung für alle Altersklassen zu einem wichtigen Teil des kulturellen Lebens der Region. Das Angebot reicht von der musikalischen Früherziehung über Eltern-Kind-Kurse bis zum Unterricht vom Anfänger bis zum Schüler mit Konzertniveau. In Ensembles entwickeln die Musiker das Gespür für die Freunde am Zusammenspiel.