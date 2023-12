Biberbach

vor 35 Min.

Neuer Trinkwasserhochbehälter in Biberbach: Bis Mai kommen erste Zahlungsbescheide

Plus Wenn wie geplant, Biberbach den neuen Trinkwasserhochbehälter baut, werden die Gebühren steigen. Doch der Gemeinderat fasste noch weitere Beschlüsse.

Von Sonja Diller

Im Frühjahr 2024 startet, wie schon mehrfach berichtet, der Bau der neuen Trinkwasserhochbehälter für Biberbach. Kosten wird die Lösung, die für die nächsten Jahrzehnte den Wasserbedarf von drei Ortsteilen sicherstellen wird, rund zwei Millionen Euro. Bezahlen werden das die Nutzer, also die Bürger in den versorgten Gebieten. Doch der Gemeinderat befasste sich zum Jahresabschluss noch mit weiteren Themen.

Die für die Gebührenverteilung nötige Verbesserungsbeitragssatzung beschloss der Marktgemeinderat in jüngster Sitzung. Der Löwenanteil in Höhe von 80 Prozent der Baukosten wird über drei Abschläge und eine Schlussrechnung in den Jahren 2024 bis 2026 eingenommen werden. Die restlichen 20 Prozent werden über erhöhte Wassergebühren erhoben, erklärte Bürgermeister Wolfgang Jarasch auf Nachfrage.

