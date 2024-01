Biberbach

vor 19 Min.

Stargäste des Abends in Biberbach sind die "Schmutterflitzer"

Plus Beim Neujahrsempfang in Biberbach plaudern Dominik Rivola und sein Team bei der Sportlerehrung aus dem Nähkästchen. Finanziell ist die Gemeinde im Jahr 2024 stark gefordert.

Von Maximilian Merktle

Ganz im Zeichen eines kleinen Fahrzeugs stand der Neujahrsempfang der Marktgemeinde Biberbach, zu dem die Bürgermeister in die Aula der Grundschule einladen. Zu Gast waren die erfolgreichen Bobbycar-Fahrer der „Schmutterflitzer“ um Weltmeister Dominik Rivola.

Zweiter Bürgermeister Klaus Gerstmayr konnte neben zahlreichen Bürgern der Marktgemeinde auch Vertreter aus Kirche und Politik begrüßen. „Finanziell ist die Lage in den nächsten Jahren angespannt, wir haben einige große Projekte zu meistern“, fasste Bürgermeister Wolfgang Jarasch seinen Rückblick auf das vergangene Jahr zusammen. Das liegt nicht daran, dass wir doppelt so viel Ideen haben, sondern weil uns doppelt soviel Aufgaben zufallen. Ob freiwillige Leistungen oder verpflichtende Aufgaben,“ so der Rathauschef weiter.

