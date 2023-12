Biberbach

Unterstützung für Biberbacher Waldkindergarten-Initiative

In unmittelbarer Nähe zur Begegnungsstätte in Biberbach soll ein Wiesenkindergarten errichtet werden. Daran gibt’s Kritik von Eltern, die sich für einen Waldkindergarten einsetzen.

Von Sonja Diller Artikel anhören Shape

Ein Waldkindergarten bleibt in Biberbach Thema. Eltern, die ihre Kinder nach dem naturnahen Konzept betreut haben möchten, machten bereits mehrere Anläufe um die Gemeinde davon zu überzeugen ein solches Angebot auf die Beine zu stellen und die Trägerschaft dafür zu übernehmen.

Dort findet die Idee zwar grundsätzlich Zustimmung, doch komme eine kommunale Trägerschaft nicht in Frage, betonte Bürgermeister Wolfgang Jarasch mehrfach. Dafür habe die Verwaltung keine Freiräume. Einen privaten Träger würde die Gemeinde aber gerne unterstützen. Eltern mit Interesse an alternativer Betreuung könnten ihre Kinder ab Herbst 2024 im Wiesenkindergarten anmelden. Das sei wie Waldkindergarten, nur mit weniger Bäumen, beschrieb Bürgermeister Wolfgang Jarasch das kommende Angebot in der Ortsmitte. Das ausschlaggebende Argument für das neue Betreuungskonzept: durch die räumliche Nähe zur bestehenden Kita könne der Betrieb durch die Kita-Leitung konzeptionell und personell mitgesteuert werden.

