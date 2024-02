Biberbach

Zwei Biberbacher sind seit 65 Jahren bei Kolping

Plus Bei der Kolpingfamilie Biberbach gibt es ein neues Vorstandsteam und zahlreiche langjährige Mitglieder. Im Februar wird eine besondere Glocke gegossen.

Von Sabine Eltschkner

Bei der Jahreshauptversammlung der Kolpingfamilie (KF) Biberbach wurde das Vorstandsteam neu gewählt. Neben den bisherigen Mitgliedern wurde das Gremium um einen Vertreter der Musikgruppe „Vocalis“ ergänzt. Zudem gibt nun explizit Ansprechpartner für Pfarrei, Bezirks- und Diözesangremien.

Verschiedene Personen aller Altersgruppen ließen in Verbindung mit beeindruckenden Bildern einige Aktionen aus dem Jahr 2023 nochmals lebendig werden. So steht auch das in der letzten Jahreshauptversammlung angeregte Projekt „Kolpingglocke“, mit dem Guss der Glocke im Februar, kurz vor der Vollendung. Zahlreiche Spenden haben diese Erfolgsgeschichte möglich gemacht. Neu ist bei der KF Biberbach auch der Familienkreis mit monatlichen Treffen von mittlerweile zwölf Familien. Und im Rahmen des großen Wallfahrtsjubiläum im Jahr 2025 soll es eine Kolpingbezirkswallfahrt nach Biberbach und möglicherweise ein Jubiläumsbier geben.

