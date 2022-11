Dieb stiehlt in Bonstetten 100 Euro aus einem Auto

Ein Mann parkt seinen VW in der Kirchstraße in Bonstetten und schließt den Wagen nicht ab. Ein unbekannter Täter durchwühlt das Auto und wird fündig.

Dieser Autofahrer hat es einem Dieb leichtgemacht. Der Mann hatte seinen Wagen von Samstag, 20 Uhr, bis Sonntag, 13.45 Uhr in der Kirchstraße in Bonstetten geparkt und nicht abgeschlossen.

Irgendwann in diesem Zeitraum machte sich ein unbekannter Täter an dem VW zu schaffen und durchwühlte das Fahrzeug. Dabei fiel ihm laut Polizei ein Geldbetrag in Höhe von rund 1000 Euro in die Hände, die der Besitzer im Auto liegengelassen hatte. (thia)