Kupferdiebe suchen Lourdeskapelle in Bonstetten auf

Einen ungewöhnlichen Diebstahl meldet die Polizei Zusmarshausen aus Bonstetten.

Kupferdiebe haben sich eine Kapelle in Bonstetten als ihr Ziel ausgesucht. Wie die Polizei mitteilt, haben Unbekannte in der Zeit vom 8. August, 6 Uhr, bis 9. August, 9 Uhr, die Kupferdachrinne der Lourdeskapelle Am Sportplatz in Bonstetten entwendet. Der Diebstahlschaden wird auf 600 Euro geschätzt. Die Gemeinde Bonstetten hat Anzeige erstattet. Hinweise nimmt die Polizei Zusmarshausen unter Telefon (08291) 1890 -0 entgegen. (kar)