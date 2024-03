Polizei sucht mit Großaufgebot nach bewaffnetem Mann bei Deubach

Große Aufregung im Gessertshauser Ortsteil Deubach: Am Donnerstag sucht die Polizei nach einem bewaffneten Mann im Wald. Auslöser war ein Foto einer Wildkamera.

Mit einem Großaufgebot suchte die Polizei am Donnerstag nach einem bewaffneten Mann im Wald bei Deubach. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, erhielten die Beamten einen Hinweis von einem Jäger. Dessen Wildkamera hatte einen Mann aufgenommen, der augenscheinlich mit einer Waffe im Wald unterwegs war. Diesen Mann wollte die Polizei finden. Doch die Suche verlief erfolglos.

Foto zeigt augenscheinlich bewaffneten Mann in Deubach

Das Foto wurde am Donnerstag gegen 10.30 Uhr aufgenommen, teilt die Polizei mit. Über eine App bekam der Jäger das Bild auf sein Handy – und leite es der Polizei weiter. Weil darauf ein augenscheinlich bewaffneter Mann zu sehen war, rückten die Beamten sofort mit einem Großaufgebot aus. Im Einsatz waren Beamte der Einsatzhundertschaft, ein Hundeführer, ein Polizeihubschrauber und auch eine Drohne. Die Beamten umstellten das Waldgebiet zwischen Deubach und Rommelsried, in dem das Foto aufgenommen wurde. Gleichzeitig wurden Anwohner befragt. Hinweise auf den Unbekannten ergaben sich daraus allerdings nicht. Am frühen Donnerstagnachmittag war der großangelegte Einsatz der Polizei beendet.

In diesem Waldgebiet bei Deubach suchte die Polizei am Donnerstag nach einem augenscheinlich bewaffneten Mann. Foto: Marcus Merk

Polizeieinsatz in Deubach: Suche bleibt erfolglos

"Für die Bevölkerung bestand zu keinem Zeitpunkt Gefahr", stellt Achim Winterstein, Polizeihauptkommissar aus Zusmarshausen, im Gespräch mit unserer Redaktion klar. Nach genauerer Sichtung der Aufnahme geht die Polizei mittlerweile davon aus, dass es sich bei der Pistole um eine erlaubnisfreie Steinschlosspistole (Vorderlader) handeln könnte. Diese kann ab 18 Jahren frei erworben werden. Sie darf auch ohne Erlaubnis geführt werden. Lediglich der Erwerb und Besitz des erforderlichen Schießpulvers wäre erlaubnispflichtig.

Was den Mann zu dieser Aktion bewegte, ist bisher ungeklärt. Bei der Person handelt es sich um einen ca. 60-jährigen Mann mit nackenlangen grauen Haaren. Er trug eine hellbraune Lederjacke. Hinweise nimmt die Zusmarshauser Polizei unter der Telefonnummer 08291/1890-0 entgegen.

Polizei geht stets von scharfen Waffen aus

Grundsätzlich geht die Polizei bei Einsätzen wie diesen stets davon aus, dass es sich um scharfe Waffen handelt. Für die Einsatzkräfte ist schließlich zunächst nicht zu erkennen, ob es sich um Schreckschuss-, Softair- oder echte Schusswaffen handelt. Die Polizei warnt deshalb eindringlich davor, mit täuschend echt aussehenden Waffen in der Öffentlichkeit zu hantieren. Die Ähnlichkeit zu richtigen Schusswaffen ist gerade bei Softair-Pistolen der Fall. Für Schreckschusswaffen gilt: Sie dürfen erst ab dem 18. Lebensjahr erworben werden. Das Führen erfordert außerhalb der eigenen Wohnung, der Geschäftsräume oder des befriedeten Besitztums seit 2003 den sogenannten kleinen Waffenschein.