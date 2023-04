Deuringen

Aus der Ferienwohnung geht es nach Deuringen zurück ins Chaos

Aktuell ist das Haus von Katharina Greif ringsum eingerüstet. Die Folie am Dach wurde falsch verlegt, sodass der Regen durch die Balken statt in die Rinne floss.

Plus Eigentlich sollte Katharina Greif in ein mängelfreies Haus einziehen können. Stattdessen ist ihr Heim komplett eingerüstet und ein Ende der Reparaturen lange nicht in Sicht.

Es sollte die Rückkehr in die eigenen vier Wände werden, die endlich frei von allen Mängeln sind. Anfang März musste Katharina Greif aus ihrem neuen Haus in Deuringen in eine Ferienwohnung einziehen, da so gravierende Reparaturen anstanden, dass die rund 100 Quadratmeter im Erdgeschoss nicht mehr bewohnbar waren. Wie berichtet, hatte die Baufirma unter anderem vergessen, den Schallschutz zum Obergeschoss einzubauen, im Dachgeschoss waren die falschen Bodenplatten verlegt worden und der Raum für die Speisekammer wurde schlichtweg mit dem Gäste-WC verwechselt. Nun sollte eigentlich zum 31. März ein Großteil der insgesamt 87 Beanstandungen behoben sein. "Doch stattdessen bin ich wieder zurück ins Chaos gezogen", sagt die 33-Jährige und zeigt auf das Gerüst, dass ringsherum um das Haus verläuft.

Katharina Greif kann immernoch nicht in das Haus in Deuringen einziehen. Foto: Marcus Merk (Archivbild)

Auch das Fernsehen war mittlerweile aufgrund unserer Berichterstattung auf den Pfusch am Bau aufmerksam geworden. Ein Kamerateam der RT1.tv production unserer Mediengruppe hatte für Sat.1 Bayern einen Beitrag gedreht, der die Situation vor Ort in bewegten Bildern zeigte. Als die TV-Redakteurin sie am Ende des Drehs fragte, ob sie davon ausgehe, dass sie am 31. März aus ihrer Ferienwohnung in ein völlig mängelfreies Haus einziehen kann, runzelte Katharina Greif kurz die Stirn und sagte nur ein Wort: "Nein." Sie sollte recht behalten. "Der Schallschutz passt jetzt zwar endlich, aber dann kamen die Gerüstbauer." Die Folie am Dach war falsch verlegt worden, sodass bei Regen das Wasser nicht in die Abflussrinne floss, sondern zwischen den Balken hindurchtropfte. Doch selbst das Einrüsten des gesamten Hauses lief nicht ohne Ärger ab.

