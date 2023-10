78-Jährige fährt in Diedorf ein Auto an und begeht Unfallflucht

Beim Ausparken beschädigt eine Autofahrerin in Diedorf ein anderes Auto und fährt davon. Doch die Polizei konnte sie ausfindig machen.

Am Freitagnachmittag wollte gegen 14.50 Uhr eine 78 Jahre alte Frau mit ihrem Auto rückwärts aus einer Parkbucht vor der Apotheke in der Lindenstraße ausparken. Beim Rangieren stieß sie nach Angaben der Polizei gegen den Pkw eines 31-jährigen Mannes, welcher gegenüber der Apotheke vor der Hausnummer 22 ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkt hatte.

Dabei entstand an beiden Fahrzeugen ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Die Autofahrerin entfernte sich nach dem Zusammenstoß aber unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Da sie hierbei von einer Zeugin beobachtet wurde, konnte sie durch die Polizei relativ schnell ermittelt werden. Die Frau erwartet nun eine Anzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. (dav)

