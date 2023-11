Flammkuchen und heiße Maroni auf dem Weihnachtsmarkt

In Anhausen gibt es auch vegetarische Alternativen für die Besucherinnen und Besucher des Weihnachtsmarkts. Der Gartenbauverein bietet neben Flammkuchen und heißen Maroni warmen Apfelsaft - mit und ohne Schuss - an.

Wenn am ersten Adventswochenende, 2. und 3. Dezember, der Johann-Spengler-Platz im adventlichen Lichterglanz erstrahlt, dürfte neben dem üblichen Duft von Glühwein und Bratwurst auch der von heißen Maroni und deftigem Flammkuchen die Besucherinnen und Besucher erfreuen. Denn auch heuer wird der Gartenbauverein Anhausen auf dem Weihnachtsmarkt der Pfarrei Adelgundis mit zwei Ständen vertreten sein.

Frisch gepresster Apfelsaft - pur, mit Gewürzen, Amaretto oder Rum

Für dieses Jahr hat sich der Verein etwas ganz Besonderes ausgedacht. Zum ersten Mal wird frisch gepresster Apfelsaft aus heimischen Anhauser Gärten ausgeschenkt. Besonders köstlich: Der Saft wird warm und in unterschiedlichen Kombinationen angeboten – pur, mit Gewürzen, Amaretto oder Rum.

Kinder gestalten vier festlich beleuchtete Adventsfenster

Und es gibt noch ein weiteres Highlight: Ab Montag, 11. Dezember, wird im Garten des Grötsch-Hauses an der Fuggerstraße in Anhausen wieder die Krippe mit ihren lebensgroßen Figuren der Heiligen Familie zu sehen sein., zusammen mit vier festlich beleuchteten Adventsfenstern, die von Kindern der Grundschule Anhausen gestaltet wurden. In der Dunkelheit der kurzen Tage vor Weihnachten wirkt diese Szene sehr lebendig und ist vor allem für Kinder eine große Freude. (AZ)