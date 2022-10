Auffahrunfall in Diedorf: Sachschaden an zwei Autos

In Diedorf ist es in der Hauptstraße zu einem Zusammenstoß gekommen. Am Unfallort ist medizinische Hilfe nötig.

In Diedorf hat sich am Samstag um 14.50 Uhr in der Hauptstraße/Höhe der Einmündung zur Bahnhofstraße ein Auffahrunfall ereignet. Ein 22 Jahre alter Autofahrer fuhr laut Polizei aus Unachtsamkeit auf den vorausfahrenden Wagen eines 45-jährigen Mannes auf, der verkehrsbedingt anhalten musste.

Bei dem Zusammenstoß verletzte sich der Unfallverursacher leicht am Knie. Die Verletzung des Mannes musste vor Ort ärztlich behandelt werden. Der andere Mann, der am Unfall beteiligt war, blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. (AZ)