Autofahrer kollidiert in Diedorf mit Radler auf dem Gehweg

Einen Radler hat am Samstag ein Autofahrer in Diedorf übersehen.

Ein 79-Jähriger will von einem Parkplatz in Diedorf in den fließenden Verkehr einfädeln. Plötzlich kommt ihm auf dem Gehweg ein Radler entgegen.

Einen Radler hat am Samstag ein Autofahrer in Diedorf übersehen. Der 79-Jährige wollte kurz vor 14.30 Uhr vom Parkplatz einer Gaststätte in der Hauptstraße in den fließenden Verkehr einfahren. Dabei übersah er laut Polizei einen Jugendlichen, der mit seinem Fahrrad verbotswidrig den Gehweg in entgegengesetzter Richtung fuhr und stieß mit ihm zusammen. Durch die Kollision entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von rund 1500 Euro. Verletzt wurde niemand. Beide Unfallbeteiligte erwartet nun ein Verwarnungsgeld. (thia)

