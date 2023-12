Bach's Weihnachtsoratorium am 7. Januar in Diedorf

Das Yara-Ensemble bringt Bach's Komposition in einer historischen Aufführung zu Gehör. Es wird ein Klang zu hören sein, wie einst in der Thomaskirche in Leipzig.

Bach-Fans dürfen sich freuen: Sein Weihnachtsoratorium wird im neuen Jahr in der Immanuelkirche in Diedorf aufgeführt - in einer besonderen Fassung. Es spielt das Yara-Ensemble in einer solistischen Besetzung mit elf Instrumentalisten und acht Sängern. Alle Mitglieder sind geschult in der historisch-barocken Aufführungspraxis und studieren an verschiedenen Musikhochschulen. Mit ihrer Art der Darbietung werden die Musikerinnen und Musiker einen Klang erzeugen, der dem der Erstaufführung in der Leipziger Thomaskirche sehr nahe kommen wird.

Das Weihnachtsoratorium besteht aus sechs Kantaten, die Johann Sebastian Bach für die Gottesdienste zwischen Weihnachten und Epiphanias (6. Januar) komponiert hat. Die gekürzte Version, die das Yara-Ensemble zur Aufführung bringt, dauert etwa 100 Minuten. Genauso wird das Weihnachtsoratorium regelmäßig von den großen Knabenchören und den städtischen Kantoreien in der Weihnachtszeit zur Aufführung gebracht. In Diedorf dürfte es zum ersten Mal live zu hören sein.

Das Weihnachtsoratorium ist das populärste aller geistlichen Vokalwerke Bachs und zählt zu seinen berühmtesten geistlichen Kompositionen. Es ist geprägt von den feierlichen Eröffnungs- und Schlusschören, der Vertonung der neutestamentlichen Weihnachtsgeschichte in den Rezitativen, von eingestreuten bekannten Weihnachtschorälen und den Arien der Gesangssolisten. Das Konzert findet am Sonntag, 7. Januar, um 19 Uhr, in der Immanuelkirche Diedorf statt. Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten. (AZ)