Beim Sport läuft es in Diedorf mit dem Nachwuchs besonders gut

Die Marktgemeinde ehrt ihre erfolgreichsten Athleten. Viele Sportarten haben dort ihren Platz.

Die vielen erfolgreichen Sportlerinnen und Sportler der Marktgemeinde Diedorf sind eine eigene Festveranstaltung wert, findet man dort seit vielen Jahren. Geehrt mit Urkunden und einer anschließenden Feier wurden an diesem Abend weit über 100 Athleten, die in den Sportdisziplinen Fußball Damen und Herren, Tennis, Leichtathletik, Tanzsport, Badminton, Boccia, Schießen, Straßengehen und Berglauf großartige Leistungen erbracht haben.

„Da ist mir um unseren Nachwuchs nicht bange“, freute sich Bürgermeister Peter Högg vor allem auch über die zahlreichen, erfolgreichen Jugendlichen, die mit ihrer Anwesenheit den Abend zu einem Riesenevent werden ließen, war doch die Aula der Grund- und Mittelschule bis auf den letzten Platz besetzt. Bei den Jugendlichen dominierten die Sportarten Fußball, Tennis, Leichtathletik und Tanzen in verschiedenen Disziplinen.

Die jüngste, die ausgezeichnet wurde, ist erst acht Jahre alt

Die jüngsten erfolgreichen Sportler waren Romy Schweiger und Jonas Schmid. Sie sind bereits wahre Tenniscracks und haben die Titel Landkreismeisterin U8 und Landkreismeister U9 erreicht. Ein höchst erfolgreiches Sportjahr war es vor allem für die Tanzabteilung des TSV Diedorf. Die Juniors wurden in der Sparte Jazz und Modern Dance süddeutsche Meister mit dem Tanz „The BFFF Song“. Die Sportart Badminton ist in Diedorf durchaus beliebt und so ist es kein Wunder, dass in dieser Disziplin schöne Erfolge erzielt wurden. Martin Aust erreichte den ersten Platz im Mixed bei den schwäbischen Meisterschaften und den dritten Platz bei den bayerischen Meisterschaften.

Bürgermeister Peter Högg freute sich, mit den beiden Tenniscracks Romy Schweiger und Jonas Schmid die jüngsten erfolgreichen Diedorfer Sportler beglückwünschen zu dürfen. Foto: Jutta Kaiser-Wiatrek

Auch bei den Erwachsenen spielte Tanz in verschiedenen Formen eine große Bedeutung. Teresa Maria Kaufer, Anna Katharina Müller, Sarah Wenzel, Lea Spieckerhof, Lisa Wagishauser und Nadine Haas wurden Deutsche Meister bei der German Open und räumten dazu zahlreiche vordere Plätze bei der Austria Open sowie der Weltmeisterschaft in Porec/Kroatien ab. Auch Randsportarten haben in Diedorf ihren Platz: Den sechsten Platz bei den bayerischen Berglaufmeisterschaften Mannschaft errangen Yannik und Oliver Pecher.

