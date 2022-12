Polizei ermittelt wegen Unfallflucht

Eine Opel Astra wird in Biburg von einem Unbekannten angefahren. Nun ermittelt die Polizei.

Etwa 400 Euro Sachschaden verzeichnet die Polizei nach einem Fall von Unfallflucht in Biburg. Dieser ereignete sich laut dem Bericht der Beamten in der Zeit zwischen Sonntag und Dienstag, 16.45 Uhr. In dieser Zeit wurde ein roter Opel Astra von einem Unbekannten beschädigt. An dem Auto wurde der vordere linke Kotflügel eingedrückt, berichtet die Polizei. Vom Verursacher fehlt bislang jede Spur. (kinp)