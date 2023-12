Die Gregorian Stars singen im Eukitea mit Alexandrina Simeon

Liturgische Klänge – diese hat man im Diedorfer Eukitea wohl noch nicht gehört. Die Gregorian Stars bringen sie bei einem Konzert ins Theaterhaus.

Mit Gregorian Stars in Concert erwartet das Publikum am Freitag, 8. Dezember, um 20 Uhr im Theaterhaus Eukitea ein Konzerterlebnis der besonderen Art: Das bulgarische A-Cappella-Ensemble „Gregorian Stars“ präsentiert gemeinsam mit Alexandrina Simeon eine Reise durch die Vielfalt liturgischer Klangwelten. Von Gregorianik über Klassik bis hin zu orthodoxen Gesängen und berührenden Gospels entfaltet sich ein abwechslungsreiches musikalisches Programm, das die Vorweihnachtszeit zelebriert.

Die Sängerin und Komponistin Alexandrina Simeon ist weit über die Region Augsburg hinaus bekannt. Nun gastiert sie für ein Konzert im Diedorfer Eukitea. Foto: Iris Wagner

Die sechs professionellen Sänger von Gregorian Stars schöpfen aus einem reichen Erfahrungsschatz von über 20 Jahren, den sie auf Bühnen in Bulgarien und ganz Europa teilen. Ihre vielseitigen Stimm- und Klangfarben schaffen eine harmonische und zugleich facettenreiche Atmosphäre. Ob in Kirchen oder Sälen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Italien und Holland – das Ensemble hat sich durch ihre beeindruckende Gesangsqualitäten einen Namen gemacht. Die sechs Solisten, allesamt ausgebildete Opernsänger in Varna und Sofia, präsentieren eine farbenfrohe Palette.

Die Sängerin tritt als Gast in Diedorf auf

Als Gast wird Alexandrina Simeon bei einzelnen Stücken mitwirken. Sie bezaubert schon seit vielen Jahren mit ihrer warmen, souligen und ausdruckstarken Stimme. Die in der Region und darübe rhinaus bekannte Sängerin und Komponistin ist eine musikalische Grenzgängerin, ihr Repertoire erstreckt sich von Klassik bis hin zu Soul, Pop und Gospel, wie auch zahlreiche CD-Produktionen und diverse Projekte sowie Live-Fernsehauftritte im BR und im ZDF eindrucksvoll zeigen.



Der Eintritt ist frei – um Spenden wird gebeten. Das Eukitea Theater-Café ist ab 19 Uhr geöffnet.

Lesen Sie dazu auch