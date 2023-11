Ein Sonntagvormittag voller Information in Diedorf

Aktionsgemeinschaft Diedorf will die Marktgemeinde attraktiver machen. Jetzt gab es einen besonderen Austausch.

Im Jahr 1998 wurde die Aktionsgemeinschaft Diedorf von Horst Heinrich und Christoph Kain gegründet, die sich für die Interessen der Marktgemeinde Diedorf einsetzt. Ziel ist es, die Marktgemeinde attraktiver zu machen und als starke Gemeinschaft unter dem Motto "Geh nicht fort, kauf im Ort", die Chance für örtliche Bindung der Kaufkraft wahrzunehmen. Inzwischen haben sich die Aktivitäten der Aktionsgemeinschaft, der sich 70 Gewerbetreibenden angeschlossen haben, durchaus zu einer Erfolgsgeschichte entwickelt. Regelmäßig unterstützen die Gewerbetreibenden Diedorfer Institutionen und Organisationen.

Ein besonderes Event bot die Aktionsgemeinschaft nun mit ihrem großen Vortragstag in der Pestalozzischule. Das Programm war bunt gemischt. Abgedeckt waren in 16 Vorträgen viele Themen des täglichen Lebens, angefangen von Ideen zur Gestaltung einer Hochzeit, die Absicherung von Wohngebäuden in stürmischen Zeiten, Verhandlungstricks für Alltag und Beruf, zur Diabetes und der Vorbeugung einer Erkrankung, Wissenswertes zur Suche, Anmeldung und Finanzierung eines Pflegeheims bis hin zur energetischen Haussanierung oder zu PV-Anlagen. Die Kripo Augsburg warnte vor Trickbetrug an Tür und Telefon.

Besonders gefragt: Infos zur Geldanlage und zur Patientenverfügung

Diese Möglichkeit, sich an einem Sonntag in aller Ruhe in spannenden Vorträgen informieren zu können, wurde gerne von den Diedorfer Bürgerinnen und Bürgern angenommen. Bereits zum ersten Vortrag am späten Vormittag waren 75 Zuhörerinnen und Zuhörer gekommen, um sich zum Thema Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht und Testament zu informieren, der von Juradirect angeboten worden war. "Hier waren mit Abstand die meisten Interessierten gekommen, direkt gefolgt von der Vorführung der Twin Teakwondo Schule, Gesund und sicher mit Teakwondo'", berichtet der Vorsitzende der Aktionsgemeinschaft, Horst Heinrich.

Gut besucht war seinen Worten nach ebenso der Vortrag 'Richtig Geld anlegen mit ETF, Fonds und Aktien'. "Im Schnitt waren jeweils 50 Besucherinnen und Besucher zu den einzelnen Vorträgen erschienen. Das zeugt schon von Interesse", so Horst Heinrich weiter. Auch die teilnehmenden Gewerbetreibenden zeigten sich zufrieden und standen teilweise noch für Einzelgespräche zur Verfügung. (jkw)

