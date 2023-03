Endgültiges Aus für die Kitagruppe in Oggenhof

Kündigungen für die Eltern der Schneeflöckchen-Gruppe. Für sechs Kinder gibt es keine Lösung.

Das ist bitter für eine ganze Reihe von Familien: Sie halten nun die Kündigung für ihre Kindergartenkinder in der Hand, die bis vor ein paar Wochen noch die Schneeflöckchen-Gruppe der Kita St. Martinus in Diedorf-Oggenhof besucht haben. Wie berichtet, hatte der Träger der Kita, das Kinderzentrum St. Simpert aus Augsburg, monatelang versucht, nach einer Reihe von Personalausfällen weitere Kinderpflegerinnen und Erzieherinnen für die Einrichtung zu finden. Um die Kinder jedoch wegen nicht ausreichender Aufsicht keiner Gefährdung auszusetzen, zieht St. Simpert nun einen Schlussstrich.

Viele Eltern hatten sich im Vorfeld gewünscht, dass ihre Kinder einfach in die andere Gruppe der Kita St. Martinus wechseln können, die Gruppe Wirbelwind. Das sei jedoch nicht so einfach möglich, heißt es in einem Elternbrief, der unserer Redaktion vorliegt. Denn würde diese Gruppe zu groß, dann wäre das Wohl aller Kinder dort ebenfalls gefährdet, weil die Kinder nicht angemessen beaufsichtigt werden könnten. Alle Eltern erhalten nun die Kündigung für ihren Kitaplatz.

Berufstätige Eltern erhalten eine Alternative

Eine Reihe von Familien erhalte jedoch ein zweites Schreiben, in dem ihnen ein neuer Platz in einer anderen Einrichtung in der Marktgemeinde angeboten wird, so in der Kita St. Nikolaus in Hausen, in der Kitas Herz Mariä in Diedorf oder der Kita St. Adelgundis in Anhausen, die ebenfalls zum Kinderzentrum St. Simpert gehören. Hier geht es vor allem um Kinder, deren Eltern berufstätig sind. Das gilt für etwa die Hälfte der Gruppe.

Für sechs Kinder konnte bislang jedoch kein neuer Kitaplatz gefunden werden. Die Kita St. Martinus ist im Moment in mobilen Räumen in Oggenhof untergebracht, doch eigentlich ist die Einrichtung im Bürgerhaus in Willishausen zu Hause. Lange Jahre hatte St. Martinus zwei Gruppen. Im Bürgerhaus wird jedoch aktuell nur ein Gruppenraum saniert. Diese eine Gruppe soll dann nach Abschluss der Arbeiten ins Bürgerhaus zurückkehren und dann unter der Leitung von St. Nikolaus in Hausen stehen.

