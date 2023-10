Frauenpower: moderne Graphik und afrikanische Holzskulpturen

Bei der Dialogausstellung im Diedorfer Maskenmuseum wird Frauenpower unterschiedlich interpretiert.

Ein Kulturausflug nach Diedorf lohnt sich immer. Derzeit ist die Ausstellung „Frauenpower“ im Maskenmuseum in Diedorf zu sehen. Museumsleiter Michael Stöhr zeigt hier einen Schatz an ausdrucksstarken Frauenskulpturen aus Afrika, teils in Lebensgröße, die mit übersteigerten Körperformen und ausdrucksstarker Gestik die Besucher begeistern.

In einer neuen Dialogausstellung stehen diese derben Konstrukte nun in Kontrast zu moderner Graphik der Künstlerin Anna Ottmann aus der Serie „AKTIVE Chiffren“. Einerseits nehmen die kraftvollen Figuren gefangen, andererseits bestechen im Gegensatz dazu die filigranen Grafiken, welche Ottmann in dieser Ausstellung zum ersten Mal in einer Grafikreihe ausstellt. Somit wird Frauenpower in diesem neuen Ausstellungsangebot auf ganz verschiedene Art und Weise höchst kontrastreich präsentiert. Hier die mystischen afrikanischen, derben Frauenfiguren, deren Ausstrahlung weit entfernt von Erotik ist, dort die feinsinnigen, erotischen Zeichnungen von Anna Ottmann, die sich besonders tastend ihren Aktfiguren nähert und doch immer wieder mit einer Verdichtung wild ins Bild geht oder mit einem Rotstift Pointierungen setzt. „Mit mehrfachen, sich dem dargestellten Körper nur langsam, quasi zögernd und zärtlich nähernden, ganz leicht vibrierenden Linien erweckt die Künstlerin weiblich sensibel Aktfiguren zum Leben“, erklärt Stöhr.

Kontrast zu den afrikanischen Frauenfiguren

Mittendrin ballt sie plötzlich fast ekstatisch das Liniengewirr aber zu starker, wilder Dichte oder hält mit Farbmarkierungen durch den Rotstift mit welchen sie sich auf ganz wenige Körperstellen, etwa die Brustwarzen, beschränkt, „Frauenpower“ auf ganz andere, als in der Kunst Afrikas dargestellte Weise, fest. Interessant also auch dieser, innerhalb der Grafiken spürbare und spannende Kontrast, mit dem die Künstlerin - mal besonders fein, dann wieder wild, ekstatisch – ihre eigene Natur, ihr ganz eigenes Empfinden in die Bilder legt. Dem Wunsche der Künstlerin entsprechend stehen die, ihren Bildern künstlerisch gegenüber gestellten, afrikanischen Frauenfiguren in gleicher Weise, einmal eher freigestellt, dann wieder in einem dichten Haufen gedrängt. Der Versuch auf diese Art völlig unterschiedliche Kunst aus verschiedenen Kulturen zu vergleichen, bedarf einer gewissen Aufgeschlossenheit der Betrachtenden, dürfte für viele Kunstinteressierte aber auch einen besonderen Weg weisen.

Die Ausstellung ist noch bis zum 1. Mai 2024 unter Voranmeldung unter Telefon 08238/60425 auch kurzfristig zu besichtigen.

