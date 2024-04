Diedorf

19:15 Uhr

Gewinnspiel: Wir verlosen Karten für "Sparkle of Joy" im Theater Eukitiea

Plus Sie sind ein eingespieltes Team im Bereich der Welt- und Improvisationsmusik und im Augsburger Land bekannt. Fred Brunner und Njamy Siston spielen wieder im Diedorfer Eukitea.

Von Gerald Lindner

Fred Brunner stammt ursprünglich aus Franken und ist seit vielen Jahren für die musikalische Gestaltung der Produktionen des Diedorfer Theaterhauses Eukitea verantwortlich. Vielfach stand da in den vergangenen Jahren der Weltmusiker, der ursprünglich aus Kamerun stammt an seiner Seite. Beide haben den Spaß am gemeinsamen Musizieren entdeckt und treten nicht zum ersten Mal mit einem gemeinsamen Programm auf. Für den Abend unter dem Motto „Sparkle of Joy“ am Freitag, 19. April ab 20 Uhr im Diedorfer Theaterhaus verlosen wir dreimal zwei Freikarten.

Eines ist sicher, sobald die beiden charismatischen Musiker Fred Brunner und Njamy Sitson die Konzertbühne betreten, scheint die Sonne im Saal. Die prickelnde Mischung ihrer unterschiedlichen Kulturen, gepaart mit ihrer unbändigen Liebe zur Musik, entfesselt nach kürzester Zeit ein sprühendes Feuerwerk aus Klang- und Improvisationskunst. Mitreißende Rhythmen und Melodien, voll aufregend fantasievoller Synergien und Harmonien, erwachsen aus der Mixtur afrikanischer Klänge und europäischer Klangpoesie, verschmolzen mit allerlei anderen musikalischen Färbungen, so bunt und faszinierend, wie sie nur echten Vollblut-Improvisationskünstlern aus den Fingern fließen kann. Sowohl Fred Brunner als auch Njamy Sitson beherrschen eine Reihe verschiedener Instrumente, die sie in ihrem Programm zum Einsatz bringen.

