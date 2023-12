In Diedorf werden mehr Seniorenwohnungen gebraucht

Für ältere Menschen setzt sich der Förderverein Seniorenzentrum Diedorf seit 30 Jahren ein. Weitere Wohnungen für ältere Menschen sollen entstehen.

1993 wurde die Idee geboren, ein Seniorenzentrum für Diedorf zu errichten. Den Vorsitz hatte damals Alt-Bürgermeister Karl Völk übernommen. Er setzte mit der Vorstandschaft und den Gründungsmitgliedern das Vorhaben um. Am Anfang gab es eine Vielzahl an Problemen zu bewältigen. 1998 konnte dann mit dem Bau begonnen werden. 1999 wurden die ersten Wohnungen bezogen und die Kurz- und Tagespflege nahm ihren Dienst auf. Investiert wurden insgesamt rund 4 Millionen Euro.

Es gibt eine Warteliste für betreutes Wohnen

"2015 übernahm ich als Gründungsmitglied den Vorsitz des Fördervereins Seniorenzentrum Diedorf und kann nur nochmals betonen, dass die Entscheidung, dieses großartige Projekt damals anzugehen, richtig und wichtig für Diedorf war", betonte Bürgermeister Peter Högg beim Jubiläum. "Das Seniorenzentrum wird von unseren Bürgern sehr geschätzt. Unsere betreuten Wohnungen sind durchgehend belegt. Zudem besteht eine Warteliste. Auch die Plätze in der Kurz- und Tagespflege sind stets ausgelastet." Ein weiterer Bedarf an Seniorenwohnungen bestehe also.

Zwei Grundstücke in der Lindenstraße sind im Fokus

In der Zwischenzeit seien nun doch ein paar Jahre vergangen, resümierte Högg. Im Seniorenzentrum stünden die ersten größeren Sanierungsmaßnahmen an. Die Heizungsanlage sei bereits letztes Jahr erneuert worden und eine Dachsanierung sei für nächstes Jahr geplant. Zudem liefen bereits Planungen für eine Erweiterung von seniorengerechten Wohnräumen. Der Förderverein besitze noch zwei Grundstücke an der Lindenstraße, an denen bereits eine mögliche Bebauung geprüft werde.

Beim Jubiläum wurden Mitglieder geehrt, die seit vielen Jahre ehrenamtlich in der Vorstandschaft tätig sind. Geehrt wurden die Gründungsmitglieder: Otto Völk, Ulrich Haaf, Eugen Höld, Walter Pecher, Monika Hupka-Böttcher, Günter Bayerle, Karl Völk, Anton Birle und Peter Högg. Ebensfalls für 30-jährige Mitgliedschaft ausgezeichnet wurden Ursula Sulzer, Herta Hurler, Anna Maria Weber, Bernhard Hampp und Martin Sailer. Auf der Mitgliederversammlung wurde Peter Högg im Amt als Vorsitzender bestätigt. Seine Stellverterter sind Aexander Neff, Maria Abbt und Erna Ottlik. Das Amt der Schatzmeister haben Daniel Fendt und Ulrich Haaf inne, Beisitzerinnen sind Anita Rosas-Wolf und Daniela Hüttl. (AZ)