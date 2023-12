Diedorf

Kein Nachfolger: Buchecke Diedorf hört zum Jahresende auf

Plus Die Buchecke Diedorf steht vor dem Aus. Eine Nachfolgeregelung für den beliebten Buchladen hat sich zerschlagen.

Die Buchecke Diedorf steht vor dem Aus. Zum Jahresende wird der beliebte Buchladen in der Hauptstraße schließen - wenn sich nicht doch noch ein Nachfolger findet.

Gegründet wurde die Buchecke Diedorf 1991 von Gabriele Schmidt-Baier, Dr. Renate Meyer und Christiane Tholen, die das erste Ladengeschäft in der Bahnhofstraße 20 eröffneten. Im Oktober 1997 erfolgte der Umzug in die heutigen Ladenräume in der Hauptstraße 29. Jetzt steht der beliebte Buchladen vor dem Aus. Viele Fakten spielten mit, als die derzeitigen drei Eigentümerinnen Susanne Litzel, Sabine Schwemmer und Regina Beutner sich vor einiger Zeit dazu entschlossen, aus privaten Gründen die Buchecke Diedorf aufzugeben, erklärte Beutner. Eine Nachfolge zum 1. Januar 2024 war praktisch schon in trockenen Tüchern, zerschlug sich nun aber ziemlich abrupt. „Wir hatten alles, inklusive der Einarbeitung, bereits für die Übergabe vorbereitet“, erklärt Regina Beutner enttäuscht, denn jetzt müssen die drei Buchhändlerinnen die Schließung des Buchladens vorbereiten.

