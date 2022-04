Mit 24 Standesbeamtin: Sie verheiratet in Diedorf Ehepaare

Plus Im Landkreis ist Jennifer Zeuke unter ihren Kollegen die Jüngste. Hier erzählt sie, warum sie Standesbeamtin geworden ist und was sie sich für ihre eigene Hochzeit wünscht.

„Im Standesamt wird es nie langweilig“, sagt Jennifer Zeuke aus Diedorf: Sie kümmert sich dort neben Eheschließungen unter anderem um Namenserklärungen, Geburtsbeurkundungen oder Kirchenaustritte. „Die Arbeit ist sehr abwechslungsreich. Jeder Fall muss einzeln betrachtet werden.“ Dabei ist ihre Berufswahl im Landkreis außergewöhnlich: Mit ihren 24 Jahren ist Zeuke hier eine der jüngsten Standesbeamtinnen.