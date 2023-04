Postfahrerin fährt in Diedorf gegen Hausdach

Beim Rangieren stößt eine Postfahrerin in Diedorf mit ihrem Mercedes-Sprinter gegen ein Hausdach, berichtet die Polizei.

Eine Postfahrerin hat beim Rangieren ein Hausdach beschädigt, berichtet die Polizei. Der Unfall ereignete sich am Donnerstag gegen 16.50 Uhr in der Latzenforster Straße. Die 21-Jährige fuhr mit ihrem Mercedes-Sprinter gegen das Hausdach, wodurch ein Sachschaden von etwa 1000 Euro am Fahrzeug und etwa 200 Euro am Hausdach entstand, berichtet die Polizei. (kinp)