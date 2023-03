Schwarzem Fiat wird in Diedorf der Spiegel abgefahren

Ein Unbekannter fährt in der Lindenstraße in Diedorf einem Fiat den linken Außenspiegel ab. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, sucht er das Weite.

An einem schwarzen Fiat ist in Diedorf der linke Außenspiegel abgefahren worden. Der Wagen stand Im Zeitraum von Dienstag, 16 Uhr, bis Mittwoch, 15 Uhr, in der Lindenstraße 30.

Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf rund 400 Euro. Hinweise werden unter der Telefonnummer 08291/1890-0 entgegengenommen. (thia)