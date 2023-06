So entsteht ein Hotel für Insekten

Beim Ferienprogramm Umweltzentrum Schmuttertal lernen Kinder, worauf es beim Bau von einem Insektenhotel ankommt. Am Ende entsteht sogar eine Art "Insekten-Hochhaus".

Wildbienen und andere Insekten spielen als Bestäuber eine wichtige Rolle in unserem Ökosystem. Mit einem Insektenhotel bietet man ihnen Nist- und Überwinterungsplätze. Insektenhotels sind somit eine wunderbare Möglichkeit, Kinder an die Natur heranzuführen und ihnen deren Vielfalt näherzubringen. Im Umweltzentrum Schmuttertal gab es deshalb in den Pfingstferien für Kinder ein besonderes Angebot.

Gemeinsamer Bau eines Insektenhotels in Diedorf

Matthias Gayr hat im Rahmen seines Freiwilligen ökologischen Jahres bei der Marktgemeinde Diedorf einen interessanten Workshop ausgearbeitet und lud nun alle interessierten Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren zum gemeinsamen Bauen eines Insektenhotels, speziell gedacht für Wildbienen, ein. Und so erlebten die jungen Naturfreunde einen äußerst unterhaltsamen und spannenden Ferientag und freuten sich, dass sie dabei vor allem vieles selber machen durften. Begonnen wurde mit dem Bau eines eigenen Insektenhotels für den Garten zu Hause.

Zusammen mit Ferienkindern baute Matthias Gayr einen "Turm des Lebens", der vordringlich für Wildbienen gedacht ist. Das Gerüst dafür hat er bereits vorbereitet. Ein kleines, selbst gebautes "Insektenhotel" durften die Kinder mit nach Hause nehmen. Foto: Jutta Kaiser-Wiatrek

Mehr als ein klassisches Insektenhotel

Zum Eigenbau der Ferienkinder hatte der Workshop-Leiter von der "Mutmacher-Werkstatt" Bausätze bestellt, sodass das Projekt für alle prima gelang. Das große Ziel des Ferienangebots aber war der gemeinsame Bau einer Art "Insektenhotel-Hochhaus". Gayr hatte sich vorgenommen, zusammen mit den Teilnehmenden einen "Turm des Lebens" zu bauen. Die Idee hatte er einer Broschüre des Bayerischen Landesamts für Umwelt entnommen. Dazu hatte er bereits im Vorfeld mit Unterstützung des Bauhofs Diedorf das Grundgerüst inmitten der grünen Wiesen rund um das Umweltzentrum Schmuttertal vorbereitet. "Ich wollte einfach mehr als ein klassisches Insektenhotel mit den Kindern bauen, sonst wäre es langweilig für sie gewesen", erklärt Gayr seinen Einsatz, der nun für das Umweltzentrum eine weitere Attraktion bietet.

Tipps und Tricks: So wird Ihr Garten bienenfreundlich 1 / 5 Zurück Vorwärts 1. Den Garten ein Stück verwildern lassen und dort kleine Blühecken oder Blühstreifen als Nahrungsquelle für Bienen anzulegen.

2. Keine Insektizide oder Pflanzenschutzmittel verwenden.

3. Brutplätze für Bienen schaffen durch das Auslegen von altem Totholz, kleiner Sandhaufen oder das Aufstellen von Insektenhäusern.

4. Kleine Wasserschalen zum Trinken aufstellen.

5. Vermieden werden sollten pflegeleichte Gärten, wo nur Rasen oder Schotterflächen zu finden sind.

Dass sich da die jungen Teilnehmer nicht lange bitten ließen und zum Werkzeug griffen, ist klar. Darüber hinaus erfuhren sie viel Neues über die Vorlieben der Insekten. "Es ist durchaus ein Thema für sich, wenn man es allen Insekten recht machen will", macht Gayr deutlich, und so wurde der "Turm des Lebens" in drei Fächer unterteilt, in welchen für alle etwas dabei war. In das oberste Fach kamen Dosen, gefüllt mit verschiedenen Arten von Pappröllchen in verschiedener Stärke. Ebenfalls ist dort ein kleiner Topf mit Sand untergebracht, den die Wildbienen zum Bau ihrer verschiedenen ‚Zimmer‘ verwenden können", erklärt der Experte.

560 Wildbienenarten in Deutschland

Es gibt rund 560 Wildbienenarten in Deutschland, die keine Nutzbienen zur Honiggewinnung sind wie die Honigbiene, sondern wild leben. Ihre Bedeutung als Bestäuber wird weit unterschätzt. Sie sind deshalb durch die Bundesartenverordnung unter besonderen Schutz gestellt. Die Wildbienen werden somit von den Bastlern weiter im mittleren Fach des "Turm des Lebens" mit röhrenförmigen Wildbienennisthilfen aus Schilf, Bambusrohr oder gebohrten Hartholzgängen besonders unterstützt. Verwendet wurde Hartholz aus Buche, in welches zuvor quer zur Faser sorgfältig Löcher gebohrt worden waren. "Dabei gilt es, darauf zu achten, dass die Löcher möglichst glatt sind, da die Wildbienen rückwärts einfliegen und sich sonst eventuell die Flügel verletzen könnten", erfuhren die Kinder von ihrem Kursleiter. Im untersten Fach schließlich wurden Lehmziegel eingebracht. Gayr hatte dazu Lehm besorgt und mit den Kindern verarbeitet.

Lesen Sie dazu auch

Am Boden des "Turm des Lebens" schließlich legten die "Baumeister" Totholz als weiteres Baumaterial für die Wildbienen oder weitere Insekten oder Tiere hin. Insgesamt bot Matthias Gayr seinen Kursteilnehmern einen aufschlussreichen und abwechslungsreichen Tag mit vielen Hintergrundinformationen, dabei blieben Spaß und Spiel aber keineswegs auf der Strecke. "Der Turm des Lebens" steht nun sonnenexponiert auf dem Gelände des Umweltzentrums mitten in ausreichend Wiesen mit Wildblumen, die den Wildbienen Nahrung bieten und für die Larvenaufzucht benötigt werden.