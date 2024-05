Streit zwischen Autofahrer und Paketzustellerin eskaliert

Die Polizei muss einen heftigen Streit zwischen einem Autofahrer und einer Paketzustellerin schlichten. Ermittelt wird nun auch wegen Körperverletzung.

Ein zunächst verbaler Streit im Diedorfer Ortsteil Oggenhof ist am Dienstag gegen 13.30 Uhr eskaliert. Das teilt die Polizei mit. Demnach kam es in der Brunnenstraße zu einem Streit zwischen einem 58-jährigen Autofahrer und einer 42 Jahre alten Paketzustellerin. Wie die Polizei berichtet, behauptete der Mann, die Frau habe sein Auto angefahren. Ein offensichtlicher Schaden sei aber nicht zu sehen gewesen, heißt es im Bericht der Beamten. Noch vor dem Eintreffen der Polizei soll es zu einem heftigen Streit gekommen sein. In dessen Folge soll der 58-Jährige die Paketzustellerin angegriffen haben. Deshalb wird unter anderem wegen Körperverletzung ermittelt. (kinp)