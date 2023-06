Unfall aus Unachtsamkeit in der Hauptstraße

Zu spät gehalten hat ein 20-jähriger Kraftradfahrer an einer Ampel. Es kam zum Zusammenstoß.

Es war wohl Unachtsamkeit: An einer roten Ampel ist am Freitag, 16. Juni, gegen 15.40 Uhr, ein 20-jähriger Kraftradfahrer auf seinen Vordermann aufgefahren. Der 27-jährige Autofahrer hatte bereits an der Ampel angehalten. Der Gesamtschaden wurde von der Polizei auf rund 1000 Euro beziffert. (jah)

