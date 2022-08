Wieder wird am Bahnhof in Diedorf ein Fahrrad gestohlen

Erneut schlagen Fahrraddiebe am Bahnhof in Diedorf zu. Diesmal stehlen sie ein Damen-Mountainbike des Typs „Cross Wind“.

Die Fahrraddiebstähle am Bahnhof in Diedorf häufen sich. Zum wiederholten Male haben die Diebe in der vergangenen Woche zugeschlagen.

Im aktuellen Fall handelt es sich um ein Damen-Mountainbike des Typs „Cross Wind“ in der Farbe Orange. Die Besitzerin hatte das Fahrrad dort am Donnerstag vor einer Woche abgestellt. Bemerkt hatte sie den Diebstahl dann am Sonntag. (thia)