Am Sonntag ist Maimarkt in Dinkelscherben – das ist geboten

Am Sonntag findet in Dinkelscherben wieder der Maimarkt statt.

Am Sonntag haben die Geschäfte in Dinkelscherben geöffnet und etliche Marktstände stehen für eine ausgiebige Shoppingtour bereit. Was Besucher erwartet.

Neben vielen bunten Markständen laden auch einige lokale Geschäfte zum verkaufsoffenen Sonntag in Dinkelscherben ein. Für Kinder wird ein kleines Bungeejumping angeboten und das Bayerische Rote Kreuz ist mit einem Infostand präsent. Vor dem Bekleidungshaus Kraus drechselt Marcus Biber, bei gutem Wetter, live verschiedene Holzkreationen. Im Geschäft stellt er eine Auswahl seiner Handwerkskunst aus. Haushaltswaren Lutz feiert sein 133. Jähriges Jubiläum. Maimarkt in Dinkelscherben am Sonntag, 7. Mai 2023 Der Wirtschaftsförderverein veranstaltet während und noch kurze Zeit nach dem Markt das Rätsel "Wer kennt Dinkelscherben wirklich?", bei dem es verschiedene Orte und Gebäude Dinkelscherbens zu erraten gibt. Unter allen Teilnehmern werden verschiedene Preise, wie einen Hubschrauberrundflug, Eintrittskarten für den Skyline-Park oder Saisonkarten für das Dinkelscherber Freibad, verlost. Außerdem werden zum Maimarkt viele verschiedene Aktionen von den örtlichen Vereinen angeboten. Der Markt startet um 11.30 Uhr. Dabei sind der TSV Dinkelscherben mit der Abteilung Jugendfußball und die Bogenschützen Lindach mit Aktionsständen gegenüber von Raumausstattung Wengenmair dabei. Der Frauenbund präsentiert ab 13 Uhr wieder ein Kuchenparadies im Pfarrzentrum, das Heimatmuseum im Zehentstadel ist von 14 Uhr bis 17 Uhr geöffnet. Das Nachwuchsorchester der Musikvereinigung gibt gemeinsam mit der Bläser- und Streicherschule Dinkelscherben um 15 Uhr in der Aula der Mittelschule ein Konzert bei freiem Eintritt. Verschiedene Instrumentalisten der Blas-, Streich-, Tasten- und Zupfinstrumente und Percussionisten werden ihr Können präsentieren. Das Nachwuchsorchester wird mit kurzweiligen Stücken zeigen, wie schön gemeinsames Musizieren sein kann. Dirigent und Musiklehrer Gerhard Kratzer sowie das Organisationsteam der Bläser- und Streicherschule und Lehrkräfte stehen im Anschluss für Fragen bereit. (AZ) Lesen Sie dazu auch Landkreis Augsburg Stadtfeste, Konzerte & mehr: 2023 wird das Feier-Jahr im Landkreis Augsburg

