Autofahrer gerät in Dinkelscherben in den Gegenverkehr

Ein blauer Kleinwagen streift in Dinkelscherben auf der Gegenspur ein entgegenkommendes Auto und bleibt am Spiegel hängen. Der Fahrer macht sich aus dem Staub.

Zwei Autofahrer sind sich am Donnerstag in Dinkelscherben zu nahe gekommen. Dabei ging der Außenspiegel eines grauen Toyota Yaris zu Bruch.

Der 57-Jährige war mit seinem Kleinwagen gegen 16.40 Uhr in der Marktstraße in Dinkelscherben in der Nähe der dortigen Tankstelle unterwegs. Gleichzeitig kam ihm laut Polizei auf seinem Fahrstreifen ein blauer Kleinwagen entgegen. Nach der Streifkollision wendete der 57-Jährige und suchte vergeblich nach dem Unfallverursacher. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. (thia)