Bisher unbekannte Täter brechen in Malergeschäft ein

In Dinkelscherben war in der Nacht auf Montag ein Einbrecher unterwegs. Er verursachte vorwiegend hohen Sachschaden. Die Polizei hat nun eine Frage.

Bisher unbekannte Täter brachen im Zeitraum von Sonntag, 10. September, ab 20 Uhr, bis Montag, 11. September, 7 Uhr, in ein Malergeschäft in der Bahnhofstraße in Dinkelscherben ein. Die hölzerne Eingangstüre wurde mit einem Geißfuß aufgebrochen und das Geschäft anschließend durchwühlt. Der entstandene Sachschaden liegt im niedrigen vierstelligen Bereich, der Diebstahlschaden im unteren dreistelligen Bereich.

Vermutlich im gleichen Zeitraum wurde, durch die mutmaßlich selben Täter, auch versucht, in einen Kiosk in der Bahnhofstraße 29 einzubrechen. Hier hielt die Türe dem Einbruchsversuch stand und es entstand lediglich Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Die PI Zusmarshausen sucht Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können. Die Polizei fragt zudem, ob eventuell sogar Videoaufzeichungen aus der Umgebung für den infrage kommenden Tatzeitraum existieren. (jah)

