Dinkelscherben

12:40 Uhr

Der Dinkelscherber Förderverein will die Millionengrenze knacken

Plus Seit fünf Jahren kämpft der Förderverein Hospitalstiftung Dinkelscherben-Zusmarshausen für das Weiterbestehen des Dinkelscherber Seniorenheims. Das wurde jetzt gefeiert.

Von Ludwig Wenisch

Ein Jubiläum der eher ungewöhnlichen Art feierte der Förderverein Bündnis Hospital Dinkelscherben-Zusmarshausen: Heuer jährte sich zum fünften Mal die Bekanntgabe der Schließung des Dinkelscherbener Seniorenheims – eine Entscheidung, die durch das Engagement des in der Folge gegründeten Fördervereins verhindert wurde.

Inzwischen hat der Verein, der seit der Aufgabe der Trägerschaft des Heims durch die Caritas maßgeblich an der Finanzierung des Spitals beteiligt ist, insgesamt 685.000 Euro an Mitgliedsbeiträgen und Spenden an die Hospitalstiftung in Dinkelscherben überwiesen. Ein erklärtes Etappenziel ist laut Vorsitzendem Josef Guggemos, bis zum 420-jährigen Bestehen des Spitals in zwei Jahren die Marke von insgesamt einer Million Euro zu erreichen.

