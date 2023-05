Dinkelscherben

Dinkel-Festival 2023: Programm, Bands & Line-up

Das Dinkel-Festival in Dinkelscherben geht in die zehnte Runde, mit 40 Bands auf drei Bühnen und einem Feuerwerk. In diesem Jahr gibt es viele Neuigkeiten.

Für sein Dinkel-Festival ist Dinkelscherben mittlerweile weit über seine Grenzen hinaus bekannt. Zehntausende Besucherinnen und Besucher kamen in den vergangenen Jahren, um in der Ortsmitte zu feiern. Heuer findet das Event bei freiem Eintritt zum zehnten Mal statt. An vier Tagen, von Donnerstag, 27. Juli, bis Sonntag, 30. Juli, wird kräftig gerockt und gefeiert. Zum besonderen Anlass wird am Wochenende auch ein großes Jubiläumsfeuerwerk gezündet. Rund 40 verschiedene Bands und Künstler beim Dinkel-Festival Rund 40 verschiedene Bands und Künstler verteilen sich dieses Jahr auf drei verschiedenen Bühnen. Auf der Bühne im gemütlichen Rathausgarten treten täglich jeweils drei Bands auf und täglich tanzt auch eine Jugendgruppe aus dem befreundeten ungarischen Ort Kunbaja. Als „Headliner“ ist in diesem Jahr die vielversprechende Band „TäTäRä“ gebucht (Donnerstag) und am Freitag schlagen „Zweckinger“ mit Münchner Mundart und bayerischem Rock ’n’ Roll zu. Samstag gibt es einen crazy Mix aus vielen Musikrichtungen mit Mayu/Fluss und Rock ’n’ Roll pur mit „Crossfire“ und dem singenden Bürgermeister. 34 Bilder Das Dinkel-Festival 2022 in Bildern Foto: Marcus Merk, Michael Kalb, Lisa-Maria Kraus, Moritz Maier Mit voller Wucht dröhnt es etwas weiter unten auf der Bühne im Raiffeisenhof. Dort steht der Donnerstag ganz im Zeichen von Rock ’n’ Roll der 50er mit „The Kickstarters“ und der Metall-Punk-Band „Panic Patronum“. Freitag gibt’s allerlei aus dem Rock-Cover-Repertoire mit der fünfköpfigen Band „eRsn’t fuNK“ und „Label Z“. Samstag spielen dann mit „Hörstreich“ und „San Dalen“ weitere hochkarätige Musiker auf der Bühne. Erstere bringen laute, tanzbare Punkgitarrenmusik auf die Bretter, während „San Dalen“ sich ganz dem Tribut für die Hard-Rock-Band „Van Halen“ verschreibt. In diesem Jahr gibt es eine dritte Bühne beim Dinkel-Festival Dank dem JuZe-Team und der Dinkelscherbener Fußballjugend gibt es in diesem Jahr auch eine dritte Bühne im Vikari-Hof. Neben verschiedenen Bands und DJs gibt es eine „Chillout Area“ mit Shisha und Bar. Donnerstag ist dort ein Singer-Songwriter-, RnB-, Hip-Hop-Abend unter anderem mit „Swamphead“, einem Musiker, der musikalische Grenzen überschreitet. Freitag spielen die Vollblutmusiker der „Big Band Theorie“ und die Bayerische Mundartband „Loamsiada“. Der Samstag steht ganz im Zeichen einer „fetten Party“ mit verschiedenen DJs und einem Bierpongturnier. Anmeldungen dazu nimmt der Jugendtreff Dinkelscherben gerne entgegen. Am Sonntag, dem letzten Tag des Festivals, ist Tag der Familie. Etwas konzentrierter auf das Areal um das Rathaus, dafür bereits ab Vormittag, geht das Programm weiter. Beginnend mit einem Frühschoppen bei Musik der Kaiserbergmusikanten, gefolgt von südamerikanischen Rhythmen durch „Quinta-feira Perigosa“ und den Folk-Pop Musikern von „Monela“. Das Singer- und Songwriter-Duo „Kasitakanto“ und „Phil Igran“ spielen in den Abend, bevor „Next Friday“ ins grüne Irland entführen. Auf dem Vikari-Gelände wird dann ab 17.30 Uhr mit der Jugendkapelle und der Musikkapelle Dinkelscherben die Biergartenstimmung weiter hochgefahren und die orientalische Tanzgruppe „Nakoda“ macht den Abschluss des Festivals. Dinkel-Festival: Was heuer für Kinder in Dinkelscherben geboten ist Das Kinderland sowie das kulinarische Angebot und ein kleiner Kunsthandwerkermarkt sind weitere Publikumsmagnete. Ob beim Bogenschießen, Kinderschminken oder Basteln: Die Kleinen sind beschäftigt, während die Eltern sich ins Festival-Getümmel stürzen können. Das bewährte Piratenschiff setzt im Rathausgarten seinen Anker. Die Organisation und Bewirtung übernehmen großteils gemeinnützige Vereine und auch die Bands kommen überwiegend aus der Region. (mick) Das Line-up beim Dinkel-Festival 2023 Donnerstag, 27. Juli: Bühne im Rathausgarten 18.30–19.15 Uhr: Raffi Platz

19.15–19.45 Uhr: Jugendtanzgruppe von Kunbaja

von 19.45–20.30 Uhr: Attics

21.00–22.30 Uhr: TäTäRä Bühne im Raiffeisenhof 19.30–20.15 Uhr: Elusive Silence

20.45–21.30 Uhr: Panic Patronum

22.00–23.30 Uhr: The Kickstarters Bühne im Vikari-Hof 19.00–19.45 Uhr: Junit

20.00–20.45 Uhr: Anna

21.00–21.45 Uhr: Boost

22.00–23.45 Uhr: Swamphead Freitag, 28. Juli: Bühne im Rathausgarten 18.30–19.15 Uhr: Da Kopper

19.15–19.45 Uhr: Jugendtanzgruppe von Kunbaja

von 19.45–20.30 Uhr: Blamasch

21.00–22.30 Uhr: Zweckinger Bühne im Raiffeisenhof 19.30–20.15 Uhr: Zaphod

20.45–21.30 Uhr: eRsn‘t fuNk

22.00–23.30 Uhr: Label Z Bühne im Vikari-Hof 19.00–20:45 Uhr: The Big Band Theorie

21.15–23:00 Uhr: Loamsiada Samstag, 29. Juli: Bühne im Rathausgarten 18.30–19.15 Uhr: Heiko Barth

19.15–19.45 Uhr: Jugendtanzgruppe von Kunbaja

von 19.45–20.30 Uhr: Mayu/Fluss

21.00–22.30 Uhr: Crossfire Bühne im Raiffeisenhof 18.15–19.00 Uhr: Dartturnier

19.30–20.15 Uhr: Xylospongium

20.45–21.30 Uhr: Hörstreich

22.00–23.30 Uhr: San Dalen Bühne im Vikari-Hof 18.00–19.00 Uhr: MAFFYN

19.00–20.00 Uhr: PAZIM

20.00–22.00 Uhr: Dreckiger Dan

22.00–00.00 Uhr: Assaggi Sonntag, 30. Juli: Bühne im Rathausgarten 11.00–14.00 Uhr: Kaiserberg Musikanten

Musikanten 14.30–15.15 Uhr: Quinta-Feira Üerigosa

15.45–16.45 Uhr: Monela

17.15–18.00 Uhr: Kasitakanto

18.30–19.30 Uhr: Phil Igran

20.00–21.30 Uhr: Next Friday

21.45–22.15 Uhr: Nakoda Bühne im Raiffeisenhof 17.30–18.15 Uhr: Jugendkapelle Dinkelscherben

18.30–21.30 Uhr: Musikkapelle Dinkelscherben

