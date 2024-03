Dinkelscherben

18:04 Uhr

Dinkelscherben fehlen 2,5 Millionen Euro

Plus Die Marktgemeinde nimmt 2024 einen Kredit auf. Insgesamt liegt der Schuldenstand damit bei 9,8 Millionen Euro. Wofür das Geld gebraucht wird.

Von Josef Thiergärtner

Die angespannte Finanzlage der letzten Jahre wird den Markt Dinkelscherben auch in Zukunft begleiten. Dessen ist sich Bürgermeister Edgar Kalb bewusst. „Dafür stehen zu viele und kostenintensive Vorhaben auf dem Plan“, stellte der Rathauschef zu Beginn der Gemeinderatssitzung fest, in der es galt, den Haushalt für das laufende Jahr zu beschließen. „Aber wir haben es immer wieder geschafft und deshalb muss es uns, auch trotz aller Herausforderungen, für die Zukunft nicht bange sein“, blieb er zuversichtlich. Sparmaßnahmen, die manchmal auch weh tun können, und neue Einnahmequellen bei einem Ausbau von Wind- und Sonnenenergie, führte Kalb als mögliche Lösungen an.

Die Leiterin der Finanzverwaltung, Anja Zott sagte bei der Vorstellung des Haushaltsplanes: „Die Anforderungen, um einen ausgeglichenen Haushalt auf den Weg zu bringen, waren vielfältig“. Als Beispiel nannte sie die mäßig steigenden Steuereinnahmen beim Anteil der Einkommensteuer, der sich nur um 1,6 Prozent auf 4,7 Millionen Euro erhöhte, und die um 14,2 Prozent auf zwei Millionen Euro gesunkene Gewerbesteuer. Hinzu kamen die stark gestiegenen Ausgaben aufgrund der Tarifabschlüsse, die hohe Inflation, der Wegfall der Strompreisbremse und die Ausgaben für den Schulbetrieb. All dies machte es schwierig, aus eigener Kraft die Mindestzuführung zum Vermögenshaushalt mit rund einer Million Euro leisten zu können.

