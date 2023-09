Dinkelscherben veranstaltet am Sonntag seinen Herbstmarkt

Auf dem Herbstmarkt in Dinkelscherben gibt es am Sonntag verschiedene Waren und Speisen zu kaufen. Aber auch andere Attraktionen dürfen nicht fehlen.

Eine Hüpfburg, ein Elektroauto-Parcours oder Elfmeterschießen, Kinder werden auf dem Herbstmarkt in Dinkelscherben sicherlich auf ihre Kosten kommen. Dafür sorgen die örtlichen Vereine wie die BRK-Bereitschaft Dinkelscherben oder die Abteilung Jugendfußball vom TSV Dinkelscherben.

Auch weitere Vereine stellen sich vor und geben Einblicke in ihre Arbeit. Der Förderverein Bündnis Hospital zeigt seine Restaurierungsarbeiten. Ein Repair-Café wird es unter dem Pavillon des Lebenskreises Dinkelscherben geben. Der Jugendtreff bietet Limonade und andere süße Stärkungen an. Dabei wird es kulinarisch aber nicht bleiben. Der Hofladen Fichtel aus Häder und der Stadel-Bräu aus Adelsried bieten regionale Köstlichkeiten an.

Auch die Geschäfte haben am Sonntag in Dinkelscherben geöffnet

Zudem wird es einen kleinen Flohmarkt geben. Wer sich von alten Schätzen trennen möchte, kann sich hierzu noch anmelden. Besucher sollten in Vorfeld ihre Tische ausmessen, denn es wird Tischdecken geben, die individuell zugeschnitten werden. Ansonsten haben auch die Einzelhändler in Dinkelscherben einen verkaufsoffenen Sonntag und warten mit verschiedenen Aktionen in den Geschäften.

Jung und Alt werden im Heimatmuseum im Zehentstadel auf ihre Kosten kommen. Das öffnet seine Pforten von 14 bis 17 Uhr. Das Theater „die traurige Flöte“ wird von der Musikvereinigung im Rahmen des Ferienprogramms aufgeführt. Der Herbstmarkt findet am kommenden Sonntag von 11.30 bis 16.30 Uhr in der Ausgburger Straße statt. (AZ)