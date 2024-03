Dinkelscherben

17:21 Uhr

Rathaustüren öffnen sich in Dinkelscherben nur mit Termin

Plus Die Marktgemeinde will die Termine jetzt auch über ein Online-Tool vergeben. Ohne einen Termin kommen die Bürger auch weiterhin nicht ins Rathaus.

Von Josef Thiergärtner

Einen kleinen Schritt zum „Digitalen Rathaus“ beschreitet aktuell die Verwaltung der Marktgemeinde Dinkelscherben. Dazu verwenden die Angestellten derzeit eine Testversion, die auf Initiative von Bürgermeister Edgar Kalb im Netzwerk des Rathauses eingebunden wurde. Auslöser dieser Neuerung war unter anderem ein Antrag aus der Bürgerversammlung in Oberschöneberg Ende des vergangenen Jahres.

Hier waren die Öffnungszeiten des Rathauses zur Sprache gekommen. Seit der Corona-Pandemie sind die Türen verschlossen, ein Besuch im Rathaus ist im Regelfall nur noch nach vorheriger Terminvereinbarung möglich. Nun kam das Thema in der Sitzung des Gemeinderates zur Sprache. Laut dem Antrag aus der Bürgerversammlung sollte das Rathaus für den Publikumsverkehr wieder geöffnet werden, zumindest an einem Tag in der Woche.

