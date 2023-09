Schreinerei wird wieder zum Ziel von Dieben

Seit Wochen gibt es Diebstähle in Dinkelscherben. Die Polizei sucht nach dem oder den Unbekannten, die während der Öffnungszeiten der Werkstatt aktiv sind.

Diese Schreinerei ist wieder zum Ziel von unbekannten Tätern geworden: Bereits Mitte August wurde aus einer Schreinerei in der Krumbacher Straße in Dinkelscherben ein Bargeldbestand in einer Höhe von rund 400 Euro aus einer Kasse in einem Büro von einem derzeit noch unbekannten Täter entwendet. Etwa zwei Wochen später wurden schriftliche Firmenunterlagen aus dem Büro gestohlen. Der oder die Täter müssen die Diebstähle während der Geschäftszeiten der Firma in einem unbeobachteten Moment begangen haben.

Etwaige Hinweise, die zur Aufklärung der Diebstähle führen könnten, nimmt die Polizeiinspektion Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291/1890-0 entgegen. (jah)

